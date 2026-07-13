Festival d’Avignon : Wagner Moura triomphe avec « Un procès », la relecture contemporaine d’Ibsen

L’acteur brésilien Wagner Moura a marqué le Festival d’Avignon 2026 avec sa prestation dans Un procès – après l’ennemi du peuple, une création de la metteuse en scène Christiane Jatahy inspirée de la pièce Un ennemi du peuple d’Henrik Ibsen. Présentée au Gymnase du lycée Aubanel, cette adaptation contemporaine a reçu une longue ovation du public, confirmant son statut de l’un des spectacles les plus remarqués de cette édition.

Révélé au grand public par son interprétation de Pablo Escobar dans la série Narcos, Wagner Moura poursuit une trajectoire artistique saluée par la critique. Lauréat du prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2025 puis d’un Golden Globe en 2026 pour L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho, le comédien effectue avec cette création un retour très attendu sur les planches, son premier grand projet théâtral depuis plusieurs années.

Une réflexion sur les lanceurs d’alerte et la vérité

Avec Christiane Jatahy, Wagner Moura imagine une suite libre à l’œuvre d’Ibsen publiée en 1882. Il incarne Thomas Stockmann, un médecin qui découvre la contamination des eaux d’une station thermale et tente d’alerter la population malgré les pressions politiques, économiques et médiatiques.

La pièce transpose ce récit dans un univers contemporain où se croisent les enjeux écologiques, les fake news, les conflits familiaux, le poids des intérêts économiques et la fragilité des lanceurs d’alerte. Le personnage principal devient progressivement la cible d’un véritable tribunal de l’opinion, dans une société où, selon la formule prononcée sur scène, « il n’y a plus de faits, seulement des versions ».

Un dispositif immersif salué par le public

Le spectacle brouille les frontières entre théâtre et cinéma grâce à l’utilisation de caméras, de vidéos en direct et de témoignages diffusés par visioconférence. L’originalité du dispositif repose également sur la participation du public : à chaque représentation, une douzaine de spectateurs sont tirés au sort pour composer le jury chargé de se prononcer sur le sort du personnage principal.

Aux côtés de Wagner Moura, Danilo Grangheia impressionne dans le rôle du maire Peter Stockmann, tandis que Julia Bernat complète une distribution unanimement saluée. À l’issue de la première représentation, les trois comédiens ont reçu une longue standing ovation, faisant de Un procès – après l’ennemi du peuple l’un des grands succès du Festival d’Avignon 2026.