« La Chaleur » : Stéphane Demoustier signe un drame adolescent sous haute tension

Un an après L’Inconnu de la Grande Arche, Stéphane Demoustier change radicalement de registre avec La Chaleur, adaptation du roman de Victor Jestin, récompensé par le prix Femina des lycéens. Le réalisateur plonge cette fois le spectateur dans un camping des Landes, où un été caniculaire vire peu à peu au cauchemar.

Le film suit Marouane, 17 ans, en vacances avec sa famille. Après un drame survenu au cours d’une soirée entre adolescents, le jeune homme se retrouve seul à porter un lourd secret. Alors que la disparition d’un garçon bouleverse le camping, il tente de cacher sa culpabilité tout en découvrant ses premiers sentiments amoureux.

Une mise en scène étouffante au service du récit

Stéphane Demoustier utilise la chaleur écrasante comme un véritable moteur dramatique. Les gros plans sur les visages, les corps éprouvés par le soleil et les ralentis traduisent le malaise grandissant de Marouane, partagé entre peur, remords et désir.

Porté par Hadrien Hussein dans le rôle principal et Tristan Richard en ami ambigu, La Chaleur explore avec sensibilité les troubles de l’adolescence. Ce drame intimiste, où thriller psychologique et chronique estivale se mêlent, confirme la capacité du cinéaste à renouveler son univers tout en restant attentif aux fragilités de ses personnages.