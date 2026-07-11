Pitbull entre dans le Guinness des records grâce à plus de 22.000 faux crânes chauves réunis à Londres

Le rappeur américano-cubain Pitbull a inscrit son nom dans le Guinness World Records en établissant un record pour le plus grand rassemblement de personnes portant de faux crânes chauves. Lors d’un concert donné vendredi au festival BST Hyde Park, à Londres, 22.141 fans ont reproduit son célèbre look, largement au-delà du seuil fixé pour homologuer le record.

Connu pour ses tubes Give Me Everything, Timber ou Hotel Room Service, l’artiste de 45 ans avait donné rendez-vous à ses admirateurs, nombreux à venir depuis plusieurs années à ses concerts coiffés d’une calvitie en latex, accompagnée de lunettes d’aviateur, d’un bouc et d’un costume noir, en hommage à son apparence emblématique.

Un record inédit largement dépassé

L’idée est née d’une tendance devenue virale sur les réseaux sociaux et a été proposée par Greg James, animateur de la BBC. Avec le soutien des organisateurs du festival, Pitbull a relevé le défi en visant une première mondiale.

Pour valider le record, le Guinness World Records exigeait la présence d’au moins 2.000 personnes portant correctement un faux crâne chauve. Le défi a été largement dépassé avec 22.141 participants recensés parmi les quelque 70.000 spectateurs présents à Hyde Park.

« Représenter tous les chauves du monde »

« C’est l’histoire qui s’écrit sous nos yeux », a lancé Pitbull, de son vrai nom Armando Christian Pérez, en remerciant son public. L’artiste a affirmé vouloir « représenter tous les chauves du monde entier ».

Afin de certifier le record, les organisateurs ont mobilisé des bénévoles ainsi que des drones pour compter les participants. Les équipes du Guinness ont également vérifié que chaque perruque était correctement portée, sans cheveux apparents, malgré une chaleur avoisinant les 31 °C. L’événement devient ainsi le premier record mondial du plus grand rassemblement de faux crânes chauves.