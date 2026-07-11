Présidentielle 2027 : Clémentine Autain renonce à se présenter après l’échec de la primaire unitaire de la gauche

Clémentine Autain ne sera pas candidate à l’élection présidentielle de 2027. La députée écologiste a annoncé samedi qu’elle renonçait à briguer l’Élysée, estimant que le projet d’une primaire unitaire de la gauche était désormais définitivement compromis après le vote des militants socialistes. La veille, les adhérents du Parti socialiste avaient décidé de réserver leur primaire aux seuls militants socialistes et aux formations alliées, comme Place publique de Raphaël Glucksmann. Une décision qui met fin, selon Clémentine Autain, à la perspective d’une candidature commune de la gauche hors La France insoumise.

« Je ne veux pas ajouter une candidature de plus »

« Le Parti socialiste a mis le clou au cercueil de la primaire », a déclaré la députée sur France 2. Refusant d’alimenter la multiplication des candidatures à gauche, elle a affirmé qu’elle ne souhaitait pas « ajouter une candidature de plus », jugeant cet éclatement « ridicule, pour ne pas dire irresponsable ». L’ancienne figure de La France insoumise assure vouloir continuer à travailler au rassemblement de la gauche et des écologistes afin de construire une alternative capable d’accéder au second tour de l’élection présidentielle et de battre l’extrême droite.

La porte reste ouverte à un soutien à Jean-Luc Mélenchon

Clémentine Autain a également estimé que le choix du Parti socialiste traduisait une volonté de se rapprocher du centre plutôt que de rechercher l’unité de la gauche. Interrogée sur un éventuel soutien à Jean-Luc Mélenchon, elle n’a pas fermé la porte. Selon elle, si le leader de La France insoumise demeure à l’automne le candidat le mieux placé à gauche, il lui reviendra de créer les conditions d’un rassemblement plus large. Tout en reconnaissant ses désaccords avec l’ancien candidat à la présidentielle, Clémentine Autain estime que les divergences personnelles ne devront pas empêcher la recherche d’une stratégie commune face aux échéances de 2027.