Le RN réclame le nom de domaine marinelepen.fr, vendu 25 000 euros par une société belge

Le Rassemblement national se trouve dans une situation embarrassante. Le parti cherche à récupérer le nom de domaine marinelepen.fr, mais se heurte aux exigences financières d’une entreprise belge qui en réclame 25 000 euros. Cette société, spécialisée dans l’achat et la revente de noms de domaine expirés, s’est emparée de l’adresse en 2021, probablement après que le RN ait omis de renouveler son enregistrement.

Une négociation difficile

La somme demandée représente un montant substantiel pour un simple nom de domaine. La société belge a manifestement identifié une opportunité commerciale en se positionnant sur une adresse stratégique pour la présidente du RN. Ce type de pratique, bien que légal, soulève des questions sur la gestion des actifs numériques par les formations politiques françaises.

L’affaire intervient alors que Marine Le Pen prépare activement la prochaine élection présidentielle. Le parti devra soit négocier avec l’entreprise belge, soit se contenter d’autres extensions pour son site de campagne qui pour le moment marinelepen.com.