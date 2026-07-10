Présidentielle 2027 : Ségolène Royal annonce sa candidature à la primaire socialiste

Ségolène Royal fera son retour dans la course à l’Élysée. L’ancienne candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2007 a annoncé vendredi son intention de participer à la primaire organisée par le PS en vue du scrutin de 2027.

Dans un message publié sur le réseau social X, elle explique prendre cette décision « avec humilité, sans ego, et sans posture de supériorité ». Elle affirme vouloir mettre son expérience au service des Français dans un contexte marqué, selon elle, par de multiples crises, appelant à construire une « France tranquille » et confiante dans son avenir.

Une primaire désormais réservée aux militants

Cette annonce intervient au lendemain du vote des militants socialistes sur les modalités de désignation de leur candidat. Par 55 % des suffrages, ils ont rejeté la proposition d’Olivier Faure d’ouvrir la primaire aux sympathisants et ont choisi de la réserver aux adhérents du Parti socialiste ainsi qu’aux formations politiques appartenant au pôle socialiste, comme Place publique.

Déjà finaliste de l’élection présidentielle en 2007 face à Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal espère désormais convaincre les militants de lui accorder une nouvelle investiture. Sa candidature s’ajoute à une compétition qui s’annonce disputée au sein de la gauche social-démocrate à moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027.