Affaire des écoutes : la CEDH juge recevable le recours de Nicolas Sarkozy

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a déclaré recevable la requête déposée par Nicolas Sarkozy dans l’affaire des écoutes, dite « Bismuth ». Cette décision ouvre la voie à un examen sur le fond de l’affaire par les juges européens, a annoncé jeudi l’avocat de l’ancien président de la République, Patrice Spinosi.

Pour la défense de Nicolas Sarkozy, cette décision constitue « une véritable victoire d’étape ». L’avocat estime que cette procédure permettra à la juridiction européenne de préciser les conditions d’application du secret professionnel entre un avocat et son client, un principe au cœur du recours déposé par l’ancien chef de l’État.

Une décision attendue sur le secret professionnel

Selon Patrice Spinosi, l’arrêt que rendra la CEDH dépassera le seul cas de Nicolas Sarkozy et pourrait faire jurisprudence sur les garanties accordées aux échanges entre un avocat et son client dans les procédures pénales.

En décembre 2024, Nicolas Sarkozy avait été définitivement condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d’influence dans cette affaire. Son avocat avait alors annoncé que l’ancien président exécuterait sa condamnation tout en saisissant la juridiction européenne, estimant que les juridictions françaises avaient porté atteinte à ses droits fondamentaux.

La décision de recevabilité ne remet pas en cause la condamnation prononcée en France, mais marque le début de l’examen du dossier par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui devra désormais se prononcer sur le fond des griefs soulevés par l’ancien président.