À Gaza, un responsable humanitaire tué dans une frappe israélienne est salué par une foule en deuil

Des centaines de Palestiniens ont rendu hommage jeudi à Mohammad al-Waheidi, responsable local de la principale organisation humanitaire égyptienne à Gaza, tué cette semaine dans une frappe aérienne israélienne. Très apprécié dans l’enclave, il avait notamment permis l’organisation de retransmissions publiques de la Coupe du monde pour les habitants.

Selon Reuters, Mohammad al-Waheidi a été tué mardi lorsqu’une frappe israélienne a visé le taxi dans lequel il circulait dans le quartier de Sabra, à Gaza. Trois autres personnes ont également perdu la vie, dont un frère et une sœur âgés de 10 et 8 ans qui se trouvaient à proximité, d’après les médecins sur place.

Les funérailles ont rassemblé une foule importante, venue saluer celui qui jouait un rôle clé dans les opérations humanitaires de l’organisation égyptienne et dans l’organisation d’activités destinées à apporter un soutien moral aux habitants de Gaza malgré les destructions causées par la guerre.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté cette frappe. Le conflit, déclenché après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, continue de provoquer de lourdes pertes civiles et de compliquer les opérations des organisations humanitaires dans la bande de Gaza.