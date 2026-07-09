Japon : une femme arrêtée après avoir cousu les lèvres de sa colocataire pendant près de 24 heures

Une femme de 49 ans a été interpellée près de Tokyo après avoir, selon les enquêteurs, cousu les lèvres de sa colocataire à l’aide d’une aiguille et de fil à la suite d’une dispute. Les faits se sont produits à Koga, dans le département d’Ibaraki. La victime, âgée de 42 ans, serait restée près de vingt-quatre heures sous l’emprise de son agresseuse avant de réussir à s’enfuir.

Privée de la possibilité de parler, de boire ou de s’alimenter, la quadragénaire a profité de l’absence de sa colocataire pour quitter le domicile. Elle s’est réfugiée dans un commerce voisin où elle a montré un message portant les mots « À l’aide », permettant aux secours d’être rapidement alertés.

Une enquête ouverte sur les circonstances des faits

Hospitalisée après son évasion, la victime a expliqué aux policiers que sa colocataire l’avait agressée après un différend. Elle a indiqué avoir renoncé à fuir plus tôt par peur de nouvelles violences. Les autorités n’ont pas précisé la gravité de ses blessures ni si elle conserverait des séquelles.

Arrêtée une semaine après les faits pour suspicion d’agression, la suspecte fait désormais l’objet d’une enquête. Les policiers cherchent également à déterminer le rôle éventuel d’une troisième personne qui aurait résidé dans la maison au moment des faits.