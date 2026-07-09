Trump affirme qu’Israël retirera ses troupes du sud du Liban malgré les réserves de Netanyahu

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il pensait qu’Israël retirerait ses forces du sud du Liban, affirmant qu’un accord conclu entre Israël et le Liban permettrait d’avancer vers cette étape, malgré des déclarations récentes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu laissant entendre le contraire.

Lors d’une rencontre avec la presse en marge du sommet de l’OTAN à Ankara, Donald Trump a indiqué avoir discuté de la question d’un retrait avec Benjamin Netanyahu. « Oui, je pense qu’ils vont le faire. Je pense qu’ils le veulent », a déclaré le président américain. Il a ajouté qu’un accord existait entre Israël et le Liban et qu’il pensait que la situation « allait très bien se passer ».

Ces déclarations interviennent alors que Benjamin Netanyahu a récemment adopté une position plus prudente. La semaine dernière, le Premier ministre israélien s’est rendu dans une zone du territoire libanais occupée par l’armée israélienne, où il a déclaré aux soldats qu’Israël ne quitterait pas le sud du Liban tant que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, représenterait une menace pour la sécurité du pays.

Le 26 juin, Israël et le Liban avaient toutefois conclu un accord de sécurité négocié par les États-Unis. Selon les termes de cet accord, Israël doit céder deux zones à l’armée libanaise.

Le retrait des forces israéliennes reste donc un sujet sensible, alors que les deux pays cherchent à maintenir un équilibre entre les engagements diplomatiques et les préoccupations sécuritaires liées à la présence du Hezbollah dans la région.

Les déclarations de Donald Trump mettent en lumière les divergences persistantes entre Washington et Jérusalem sur le calendrier et les conditions d’un éventuel retrait israélien du sud du Liban.