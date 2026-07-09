Brésil : la police perquisitionne le domicile de Jair Bolsonaro à la recherche d’armes non autorisées

La police fédérale brésilienne a perquisitionné mercredi le domicile de l’ancien président Jair Bolsonaro dans le cadre d’une enquête visant à retrouver d’éventuelles armes détenues sans autorisation, selon une décision de justice. L’avocat de Bolsonaro a toutefois affirmé qu’aucune arme n’avait été découverte lors de l’opération.

Cette perquisition intervient quelques jours après que le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a autorisé l’ancien chef de l’État, âgé de 71 ans, à continuer de purger une peine de 27 ans de prison sous résidence surveillée. Cette décision faisait suite à un incident survenu le mois dernier, lorsqu’une arme appartenant à Bolsonaro avait été saisie sur un membre de son service de sécurité lors d’un contrôle policier.

Jair Bolsonaro avait déjà été contraint de remettre l’ensemble de ses armes aux autorités dans le cadre d’une précédente décision judiciaire. La nouvelle opération avait pour objectif de rechercher d’éventuelles armes à feu, munitions, accessoires ou documents d’enregistrement auxquels l’ancien président aurait encore accès.

Selon une personne proche de Bolsonaro, la perquisition n’a pas constitué une surprise et a été menée rapidement. Les policiers n’auraient trouvé aucune arme ni aucun autre élément jugé pertinent au domicile de l’ancien président.

Cette opération intervient dans un contexte judiciaire particulièrement tendu pour Jair Bolsonaro, qui fait face à plusieurs procédures depuis son départ du pouvoir. Les autorités brésiliennes poursuivent notamment leurs investigations concernant le respect des décisions judiciaires qui lui ont été imposées.