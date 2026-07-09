Onze nouveaux migrants expulsés des États-Unis arrivent en Eswatini dans le cadre d’un accord controversé

Onze migrants supplémentaires expulsés des États-Unis dans le cadre d’une politique de l’administration Trump prévoyant l’envoi de personnes vers des pays tiers sont arrivés mercredi en Eswatini, a indiqué un avocat américain suivant le dossier.

Ces nouvelles arrivées portent à 29 le nombre total de personnes transférées vers ce petit royaume d’Afrique australe dans le cadre d’un accord d’une valeur de 5,1 millions de dollars entre Washington et Eswatini. Cette politique fait l’objet de contestations judiciaires, des avocats affirmant que plusieurs personnes expulsées sont maintenues en détention alors qu’elles ont déjà purgé les peines prononcées contre elles aux États-Unis.

Alma David, avocate représentant certains des premiers migrants envoyés en Eswatini l’année dernière, a confirmé l’arrivée des onze personnes dans un message adressé à Reuters. Elle a indiqué être en contact avec des sources au sein du système pénitentiaire local.

Selon les informations disponibles, seules deux des 29 personnes expulsées vers l’Eswatini ont jusqu’à présent été libérées et renvoyées dans leur pays d’origine : l’une en Jamaïque et l’autre au Cambodge.

Les transferts vers des pays tiers constituent l’une des mesures mises en place par l’administration Trump dans le cadre de sa politique migratoire renforcée. Le gouvernement américain affirme que ces dispositifs permettent d’éloigner du territoire des personnes qui ne peuvent ou ne doivent pas y rester.

Les autorités d’Eswatini n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’arrivée de ces nouveaux migrants et leurs conditions de détention. Les associations de défense des droits humains et les avocats des personnes expulsées continuent de contester la légalité et les conséquences de cette politique.