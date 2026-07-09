Au Groenland, les habitants rejettent le nouvel appel de Trump à un contrôle américain de l’île

Les habitants du Groenland présents mercredi à un championnat traditionnel de kayak à Nuuk ont rejeté le nouvel appel du président américain Donald Trump en faveur d’un contrôle des États-Unis sur l’île arctique, estimant que son avenir devait être décidé par les Groenlandais eux-mêmes.

Lors du sommet de l’OTAN à Ankara, Donald Trump a une nouvelle fois plaidé cette semaine pour une prise de contrôle du Groenland, territoire autonome du Danemark. Le président américain a justifié cette position en affirmant que l’île revêt une importance stratégique pour la sécurité nationale des États-Unis.

À Nuuk, où se déroulaient les championnats de kayak traditionnel, les spectateurs ont toutefois exprimé leur opposition à cette idée. Plusieurs d’entre eux ont estimé que Donald Trump s’intéressait davantage aux importantes ressources naturelles du Groenland qu’aux aspirations de sa population.

« Il ne pense qu’aux matières premières et au pétrole. Je pense que nous pouvons nous en passer », a déclaré Frederik Larsen, un retraité de 72 ans né au Groenland, interrogé par Reuters en marge de l’événement.

Le Groenland, riche en ressources minières et situé dans une région stratégique de l’Arctique, fait depuis plusieurs années l’objet d’un intérêt croissant des grandes puissances. Malgré les déclarations répétées de Donald Trump, les dirigeants groenlandais ont toujours affirmé que l’île n’était pas à vendre et que son avenir relevait exclusivement de la volonté de ses habitants.