La Russie met en garde contre des conséquences « catastrophiques » après les nouvelles décisions de l’OTAN sur l’Ukraine

La Russie a vivement condamné mercredi les décisions prises lors du sommet de l’OTAN en Turquie, estimant qu’elles pourraient avoir des conséquences « catastrophiques », après que l’Alliance a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine et réaffirmé son engagement en faveur de la défense collective de ses membres.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé l’OTAN de poursuivre une politique inchangée de « militarisation du continent européen », de renforcement de ses capacités militaires et de préparation à un affrontement armé avec la Russie, tout en continuant à soutenir l’Ukraine. Selon elle, les stratèges de l’Alliance ont pris des décisions « irresponsables » susceptibles de conduire à une catastrophe « non seulement pour l’OTAN, mais pour le monde entier ».

Lors du sommet, les pays membres de l’OTAN se sont engagés à fournir 70 milliards d’euros, soit environ 80 milliards de dollars, d’aide militaire à l’Ukraine pour l’année 2026. Les dirigeants ont également réaffirmé leur « engagement inébranlable » envers le principe de défense collective inscrit à l’article 5 du traité de l’Alliance et annoncé des contrats d’armement représentant au moins 50 milliards de dollars.

Maria Zakharova a par ailleurs affirmé que les tensions entre les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN demeuraient présentes. Elle a notamment évoqué les désaccords autour du Groenland et estimé que Washington était déçu du manque de soutien de certains partenaires sur plusieurs dossiers internationaux.

De son côté, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a estimé que les divergences parfois affichées entre le président américain Donald Trump et les autres dirigeants de l’Alliance témoignaient du fonctionnement démocratique de l’organisation. Dans un entretien accordé à Reuters, il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine devrait, lui aussi, accepter davantage de débats ouverts au sein de son propre pays.