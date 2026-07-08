Présidentielle 2027 : Marine Le Pen en position de force dans les sondages, mais une candidature qui divise encore les Français

La candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2027 semble produire un premier effet spectaculaire dans les enquêtes d’opinion : loin d’être fragilisée par sa condamnation en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens, la cheffe de file du Rassemblement national apparaît renforcée dans les intentions de vote. Plusieurs sondages publiés ce mercredi 8 juillet convergent sur un point : Marine Le Pen serait aujourd’hui en mesure d’arriver largement en tête du premier tour et de remporter le second tour face aux principaux adversaires testés.

Selon une enquête Ifop réalisée pour LCI et Le Figaro après son annonce de candidature au journal télévisé de TF1, Marine Le Pen dominerait toutes les hypothèses testées. Dans le scénario où Édouard Philippe représenterait le bloc central, elle recueillerait 36 % des intentions de vote, loin devant l’ancien Premier ministre (19 %) et Jean-Luc Mélenchon (15 %). Face à une candidature de Gabriel Attal, la dynamique serait similaire : la candidate RN conserverait 36 %, tandis que le chef de Renaissance et Jean-Luc Mélenchon seraient crédités chacun de 15 %.

Un autre sondage, réalisé par Toluna Harris Interactive pour RTL et M6, confirme cette tendance. Marine Le Pen progresserait même légèrement depuis les précédentes enquêtes, atteignant entre 34 % et 36 % des intentions de vote selon les configurations. Une progression qui intervient dans un contexte pourtant difficile pour la dirigeante nationaliste, après sa condamnation en appel à une peine de prison sous bracelet électronique dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national.

Une dynamique électorale qui résiste à l’affaire judiciaire

Le principal enseignement de ces enquêtes est que l’affaire judiciaire ne semble pas, à ce stade, provoquer l’effondrement électoral que certains observateurs pouvaient anticiper. Au contraire, la séquence pourrait avoir renforcé la mobilisation de son électorat.

Marine Le Pen a choisi de transformer cette condamnation en argument politique, dénonçant une décision qu’elle considère comme une tentative de l’empêcher de concourir. Son annonce rapide de candidature et son intention de se pourvoir en cassation lui permettent d’occuper immédiatement l’espace médiatique et de placer l’élection présidentielle au centre du débat.

Cette stratégie semble fonctionner auprès de son socle électoral. D’après l’enquête Elabe pour BFMTV, 68 % des électeurs du Rassemblement national approuvent sa décision de se présenter. Une majorité de Français, en revanche, désapprouve cette candidature : 59 % des personnes interrogées estiment qu’elle a tort de se lancer dans la course à l’Élysée malgré sa condamnation.

Ce paradoxe résume la situation actuelle de Marine Le Pen : elle reste très contestée dans l’ensemble de l’opinion, mais bénéficie d’un électorat particulièrement fidèle et mobilisé.

Un second tour qui semble aujourd’hui favorable au RN

Les projections de second tour sont encore plus spectaculaires. Selon l’Ifop, Marine Le Pen l’emporterait face à Édouard Philippe avec 54 % des voix, et atteindrait 55 % face à Gabriel Attal.

Mais c’est surtout l’hypothèse d’un duel face à Jean-Luc Mélenchon qui frappe les esprits. La candidate RN serait alors donnée très largement victorieuse, avec environ 67 à 70 % des suffrages selon les instituts.

Cette situation traduit l’effondrement du « front républicain » traditionnel face au Rassemblement national. Pendant plusieurs décennies, une candidature d’extrême droite au second tour provoquait mécaniquement une mobilisation massive de ses opposants. Les enquêtes actuelles montrent qu’une partie importante des électeurs ne raisonne plus ainsi.

Le rejet de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise auprès d’une partie importante de l’électorat de droite et du centre pourrait notamment expliquer ces scores très élevés en cas de duel avec le leader insoumis.

Le centre cherche encore son candidat

Face à cette domination annoncée de Marine Le Pen, la principale incertitude concerne désormais l’incarnation du camp central. Édouard Philippe apparaît aujourd’hui comme le candidat le mieux placé pour limiter l’avance du RN au second tour. Dans cette hypothèse, l’ancien Premier ministre parviendrait à créer un duel beaucoup plus serré, avec un score de 49 % contre 51 % pour Marine Le Pen selon Harris Interactive.

Gabriel Attal semble pour l’instant moins bien placé. Sa candidature diviserait davantage l’espace politique issu de la majorité présidentielle, tandis que son profil peine encore à s’imposer face à celui d’Édouard Philippe.

À droite, les Républicains restent en difficulté. Bruno Retailleau demeure crédité d’un score inférieur à 10 %, loin derrière Marine Le Pen et les principales figures du centre.

Une élection encore ouverte malgré les sondages

Si ces enquêtes témoignent d’une dynamique incontestable pour Marine Le Pen, elles ne constituent pas une prédiction définitive. À onze mois du scrutin, de nombreux événements peuvent encore modifier profondément le paysage politique : situation économique, crises internationales, choix des candidats, débats de campagne ou encore décision finale de la Cour de cassation.

Par ailleurs, une partie importante des Français exprime encore une hésitation. Les sondages montrent qu’entre 22 % et 34 % des électeurs pourraient choisir l’abstention, le vote blanc ou le vote nul au second tour selon les configurations.

Marine Le Pen bénéficie donc aujourd’hui d’un avantage inédit dans une présidentielle française. Mais son principal défi reste inchangé depuis plusieurs années : transformer une forte base électorale en majorité nationale. Si elle semble plus proche que jamais de l’Élysée, la bataille présidentielle ne fait que commencer.