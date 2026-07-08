Trump annonce que l’Ukraine pourra fabriquer des missiles Patriot, un tournant majeur pour Kiev

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi que les États-Unis accorderaient à l’Ukraine une licence lui permettant de fabriquer des intercepteurs de missiles Patriot, une décision qui constituerait une avancée majeure pour Kiev, qui réclamait depuis longtemps l’autorisation de produire ces systèmes de défense aérienne sur son territoire.

S’exprimant aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet de l’OTAN à Ankara, Donald Trump a déclaré : « Nous allons vous accorder une licence pour fabriquer des Patriots. C’est plutôt cool. Comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre que nous ne leur en donnons pas assez. » Il a également insisté sur le caractère défensif de cette technologie, affirmant préférer « une arme défensive à une arme offensive ».

Le président américain n’a toutefois fourni aucun détail sur les modalités de cette licence ni sur le calendrier de sa mise en œuvre. Les analystes estiment néanmoins que cette autorisation représenterait un soutien stratégique important pour l’Ukraine, même si le pays a également besoin de davantage d’intercepteurs disponibles à court terme pour faire face aux attaques russes.

Cette rencontre marque un changement notable dans le ton adopté par Donald Trump à l’égard de Volodymyr Zelensky. Par le passé, le président américain avait vivement critiqué son homologue ukrainien, allant jusqu’à le qualifier d’« ingrat ». Mercredi, il a au contraire salué son efficacité et affirmé que les relations entre Washington et Kiev étaient désormais « très bonnes ».

Donald Trump a également déclaré que la Russie et l’Ukraine souhaitaient toutes deux mettre fin au conflit déclenché par l’invasion russe de février 2022. Il a ajouté qu’il devait s’entretenir plus tard dans la journée avec le président russe Vladimir Poutine et qu’une rencontre entre les deux dirigeants était envisagée prochainement.