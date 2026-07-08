Entrevue POLITIQUE

La justice ordonne au maire LFI de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau palestinien de la mairie

8 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Le tribunal administratif a enjoint la mairie du Rhône de décrocher l’emblème de son fronton, au nom de la neutralité du service public.

La justice ordonne au maire LFI de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau palestinien de la mairie
La justice ordonne au maire LFI de Vaulx-en-Velin de retirer le drapeau palestinien de la mairie

La justice administrative a tranché. Ce mardi, elle a ordonné à la mairie de Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, de retirer le drapeau palestinien qui flotte sur son fronton. Le tribunal a estimé que la présence de cet emblème porte une atteinte grave à la neutralité du service public. Une décision qui intervient plusieurs mois après l’installation de ce symbole par l’équipe municipale.

Le maire refuse d’obtempérer

Abdelkader Lahmar, maire de la commune depuis la victoire de La France insoumise lors des élections municipales de mars dernier, a réagi sans tarder. Il refuse de décrocher le drapeau dans l’immédiat. Cette position maintient la tension entre l’édile et l’autorité judiciaire, qui a pourtant clairement statué sur l’incompatibilité de cet affichage avec les obligations de neutralité incombant aux collectivités locales.

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