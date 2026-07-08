Le PS vote jeudi sur le mode de désignation de son candidat à la présidentielle

Les militants socialistes trancheront ce jeudi soir entre une primaire ouverte ou fermée. Olivier Faure restera à la tête du parti quel que soit le résultat.

Les adhérents du Parti socialiste se rendront aux urnes jeudi soir pour choisir la méthode qui permettra de désigner leur candidat à l’élection présidentielle. Deux options s’offrent à eux : une primaire ouverte à tous les sympathisants ou un scrutin réservé aux seuls adhérents. La consultation, prévue en octobre prochain, doit permettre au PS de présenter un candidat capable de porter les couleurs de la gauche non insoumise.

Olivier Faure a déjà fait savoir qu’il conservera son mandat de premier secrétaire quelle que soit l’issue du vote. Cette décision tranche avec les pratiques passées où une défaite interne pouvait entraîner la démission du dirigeant. Le parti traverse une période de redéfinition stratégique après les recompositions successives de la gauche.

Faure maintient sa position de premier secrétaire

Le résultat de jeudi dessinera la trajectoire du PS pour les mois à venir. Une primaire ouverte élargirait le socle électoral mais comporterait des risques d’instrumentalisation. Un scrutin fermé garantirait un contrôle partisan mais limiterait la visibilité médiatique de l’opération. Les tensions internes reflètent les hésitations d’un parti qui cherche encore sa place dans le paysage politique recomposé.