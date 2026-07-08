IL A DIT, IL A MENTI - Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko prétend avoir voté Mitterrand... alors qu'il était mineur !

Invité sur LCI face à Darius Rochebin, Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, a affirmé avoir voté pour François Mitterrand, élu en 1981 et de 1988. En effet, alors que Darius Rochebin lui demande s’il a voté pour Mitterrand, Bally Bagayoko répond : « Oui ! »

Problème : Bally Bagayoko est né le 31 juillet 1973. En mai 1981, lors de la première élection de François Mitterrand à la présidence de la République, il n’avait donc que 7 ans. En mai 1988, au moment de la réélection du président socialiste, il avait 14 ans. Il n’a donc jamais pu voter pour François Mitterand à l’élection présidentielle.

L’âge légal du vote rend ses propos incohérents

En France, le droit de vote est fixé à 18 ans. Bally Bagayoko ne pouvait donc pas participer à ces deux élections présidentielles. Son affirmation selon laquelle il aurait voté pour François Mitterrand en 1981 puis en 1988 est matériellement impossible. À ces deux dates, il était mineur. Il ne pouvait ni être inscrit sur les listes électorales, ni glisser un bulletin dans l’urne pour ces scrutins présidentiels.

Une erreur qui embarrasse le maire de Saint-Denis

Cette déclaration place Bally Bagayoko dans une position délicate. L’élu a voulu évoquer son rapport personnel à la gauche mitterrandienne, mais son exemple a aussitôt été retourné contre lui. En politique, ce type d’imprécision peut rapidement devenir une affaire de crédibilité, surtout lorsqu’elle porte sur un souvenir électoral présenté comme personnel.

L’amateurisme de Darius Rochebin

Bally Bagayoko n’est pas le seul à blâmer dans cette interview. Darius Rochebin ne pouvait ignorer que son interlocuteur était mineur lors des deux élections de François Mitterrand. Le journaliste a fait preuve d’un amateurisme étonnant. Simple erreur ou manque de préparation ? Dans tous les cas, Bally Bagayoko et Darius Rochebin ont un point commun pour cette émission : celui de porter à merveille le bonnet d’âne !