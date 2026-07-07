Mayotte : un policier jugé aux assises pour trois tirs mortels en 2022

Un fonctionnaire de la BAC comparaît depuis lundi devant la cour d’assises pour des violences ayant entraîné la mort lors d’une opération en juillet 2022.

Un policier de la brigade anti-criminalité est jugé depuis ce lundi devant la cour d’assises de Mayotte. Il est poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits remontent au 13 juillet 2022, à Tsararano, lors d’une intervention menée pour interpeller un individu activement recherché. L’opération avait tourné au drame avec trois tirs mortels.

Une intervention qui a mal tourné

L’accusé devra répondre des circonstances qui ont conduit à l’ouverture du feu au cours de cette mission d’interpellation. Le procès doit permettre d’établir la chaîne des événements et de déterminer les responsabilités dans cette issue fatale. La qualification retenue par la justice écarte l’intention homicide mais retient néanmoins la gravité des violences commises.

Un procès sous haute attention

Ce procès revêt une importance particulière pour Mayotte, territoire confronté à une criminalité importante et où les forces de l’ordre interviennent régulièrement dans des conditions difficiles. L’affaire soulève la question de l’usage des armes par les policiers lors d’opérations sensibles. Le verdict de la cour d’assises est attendu dans les prochains jours.