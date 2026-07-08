Les États-Unis inculpent un chef de gang indien pour le meurtre d’un leader sikh au Canada, relançant une affaire explosive

Les autorités américaines ont annoncé l’inculpation de Lawrence Bishnoi, chef emprisonné d’un gang criminel indien, ainsi que de son principal lieutenant en Amérique du Nord, pour leur rôle présumé dans l’assassinat en 2023 du leader séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar. Cette affaire avait provoqué une grave crise diplomatique entre le Canada et l’Inde.

Selon un acte d’accusation fédéral dévoilé à Los Angeles, Lawrence Bishnoi et Satinderjeet Singh, également connu sous le nom de « Goldy Brar », sont accusés d’avoir ordonné l’assassinat de Nijjar, tué par balles le 18 juin 2023 devant un temple sikh à Surrey, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique.

Les procureurs américains affirment que Lawrence Bishnoi a dirigé l’opération depuis sa cellule de prison en Inde à l’aide de téléphones introduits clandestinement. Il aurait transmis à un complice une photographie de la victime ainsi que plusieurs adresses afin de préparer l’attaque. De son côté, Satinderjeet Singh aurait supervisé les activités nord-américaines de l’organisation criminelle connue sous le nom de « Lawrence Bishnoi Organized Crime Group ».

L’assassinat de Hardeep Singh Nijjar avait profondément détérioré les relations entre Ottawa et New Delhi. Quelques mois après les faits, l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau avait déclaré que les autorités canadiennes enquêtaient sur des « allégations crédibles » établissant un lien entre des agents du gouvernement indien et ce meurtre.

Le gouvernement indien a toujours rejeté ces accusations, les qualifiant d’« absurdes ». Les nouvelles poursuites engagées par les États-Unis interviennent alors que les autorités américaines et canadiennes renforcent leur coopération contre les réseaux criminels transnationaux et poursuivent leurs investigations sur cette affaire aux importantes répercussions diplomatiques.