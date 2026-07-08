Un agent de l’ICE tue un automobiliste à Houston lors d’une opération d’immigration, les circonstances font polémique

Un agent de l’U.S. Immigration and Customs Enforcement a mortellement abattu un automobiliste mardi à Houston, au Texas, lors d’une opération de contrôle menée dans le cadre du renforcement des mesures fédérales contre l’immigration clandestine. L’agence américaine affirme que le conducteur a utilisé son véhicule comme une arme contre les forces de l’ordre, tandis que la famille de la victime conteste cette version des faits.

Selon un communiqué de l’ICE, la victime, identifiée comme Lorenzo Salgado Araujo, était un ressortissant mexicain en situation irrégulière aux États-Unis. Les agents tentaient d’intercepter son véhicule dans le cadre d’une « opération de répression ciblée » lorsqu’il aurait tenté de prendre la fuite.

L’agence affirme que Lorenzo Salgado Araujo a percuté un véhicule de l’ICE, ignoré plusieurs injonctions verbales et dirigé sa voiture vers un agent fédéral dans le but de le renverser. Face à cette menace, un agent a ouvert le feu, tuant le conducteur.

La famille de la victime présente toutefois une version différente. Ronaldo Salgado, qui s’est présenté comme le fils du défunt, a déclaré à la chaîne Telemundo Houston que son père se trouvait simplement dans le secteur pour rechercher des ouvriers à embaucher et ne représentait aucune menace.

Cette fusillade intervient alors que l’administration américaine intensifie les opérations visant les migrants en situation irrégulière. Les interventions de l’ICE font l’objet d’une attention particulière dans un climat de fortes tensions autour de la politique migratoire et de l’usage de la force par les autorités fédérales.

Les circonstances précises de la mort de Lorenzo Salgado Araujo devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi, alors que les versions de l’agence fédérale et de la famille de la victime divergent sur le déroulement des faits.