Des gardiens de prisons secrètes russes en Ukraine identifiés par une enquête

Une enquête du BBC World Service a permis d’identifier plusieurs hommes accusés de torture et de violences sexuelles dans des centres de détention gérés par des forces pro-russes en Ukraine occupée. Leurs victimes, libérées après des années de captivité, réclament que leurs noms soient connus.

Une enquête du BBC World Service a permis d’identifier plusieurs hommes accusés de torture et de violences sexuelles dans des centres de détention gérés par des forces pro-russes en Ukraine occupée. Leurs victimes, libérées après des années de captivité, réclament que leurs noms soient connus.

Liudmyla Huseinova avait 64 ans quand un groupe d’hommes l’a saisie devant chez elle, un matin d’octobre 2019, à Novoazovsk, ville du Donetsk proche de la frontière russe. « Trois ans et treize jours de ma vie, mon âme et mon corps ont été mutilés », dit-elle aujourd’hui. Elle vit désormais à Kiev avec son mari, et dirige une organisation d’aide aux femmes détenues.

Parmi ses ravisseurs, elle reconnaît Iouri Temerbek, ancien policier de la circulation ukrainien reconverti au service des séparatistes pro-russes. Deux semaines après son arrestation, elle dit l’avoir vu assister, en ricanant, à son agression sexuelle par un homme surnommé « Koval » dans le centre de détention Izolyatsia, une ancienne usine reconvertie en galerie d’art moderne avant d’être réquisitionnée par les forces séparatistes. Elle a retenu son nom parce qu’elle l’avait vu sur un document et se souvenait de sa réputation locale.

Temerbek, aujourd’hui âgé de 56 ans, est marié, père et grand-père. Les enquêteurs open source qui ont travaillé avec le BBC World Service l’ont localisé dans la région de Rostov, dans le sud-ouest de la Russie. Une photo publiée sur les réseaux sociaux avant 2014 le montre en uniforme de la police ukrainienne. Les autorités ukrainiennes lui reprochent d’avoir travaillé pour le ministère de la Sécurité d’État de la République populaire de Donetsk et ont ouvert des poursuites pénales contre lui pour participation à un « groupe terroriste ».

Un autre gardien d’Izolyatsia, surnommé « Yermak » au sein de la prison, a été identifié comme Ruslan Yeriomichev, 46 ans, diplômé en droit de l’Université nationale de Donetsk. Liudmyla dit qu’il lui a ordonné de manger de la nourriture crue mélangée à de la terre et des déchets, et l’a frappée quand elle a affirmé être « pour la justice ». Des photos récentes, certaines datant de 2024, le montrent en vacances en Crimée occupée et en famille. Les procureurs ukrainiens l’accusent de traitements cruels envers des prisonniers de guerre et des civils. Yeriomichev avait été initialement identifié par Bellingcat et le journaliste ukrainien Stanislav Aseyev, lui-même ancien détenu d’Izolyatsia.

« Ils sont des gens libres, ils peuvent aller où ils veulent », dit Liudmyla en regardant leurs photos. « Ils ont volé des années à tant de personnes. »

Un troisième homme a été identifié dans cette enquête : Andreï Spivak, 40 ans, originaire de la région d’Omsk en Russie, où il était policier dans le système pénitentiaire. Les procureurs ukrainiens l’accusent d’avoir dirigé un centre de détention installé dans un ancien commissariat de Kherson, où des civils arrêtés après la prise de la ville par les forces russes en 2022 ont subi des tortures, notamment des décharges électriques sur les parties génitales, selon le témoignage du marin Oleksii Sivak, 42 ans. Des photos récentes montrent Spivak de retour à Omsk, participant à des événements du ministère russe de l’Intérieur. Il a également enregistré son véhicule pour exercer comme chauffeur de taxi.

Aucun des trois hommes n’a répondu aux sollicitations du BBC World Service. L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a déclaré que la Russie « défend constamment le respect du droit international et de l’état de droit » et que les allégations de crimes sont « documentées et instruites ».

L’enquête a également cartographié l’ampleur du réseau carcéral : 93 sites de détention de civils et de prisonniers de guerre ont été recensés en Ukraine occupée entre 2023 et 2025, dont environ un tiers dans des bâtiments non officiels (hôtels, garages, bureaux des impôts). 102 autres sites ont été identifiés en Russie. Les organisations internationales n’ont pas eu accès à ces lieux.

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU qualifie la torture et les mauvais traitements dans ces centres de « systématiques et répandus », évoquant des passages à tabac, des simulacres d’exécution, des électrochocs et des violences sexuelles. Les autorités ukrainiennes estiment que plus de 16 000 civils ont été capturés ou ont disparu depuis 2014. Depuis l’invasion à grande échelle de 2022, le parquet général ukrainien a documenté plus de 400 cas de violences sexuelles liées au conflit contre des civils ; 85 personnes ont été inculpées, dont 30 condamnées, la plupart par contumace.

Libérée lors d’un échange de prisonniers en octobre 2022, Liudmyla dit que ses émotions restent « gelées ». Elle n’a pas pu pleurer à sa libération. « Pour moi, la justice n’est pas la vengeance », dit-elle. « Je veux que ces gens soient punis par la loi. »