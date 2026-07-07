Trump pourrait soutenir la vente d’avions F-35 à la Turquie malgré le dossier explosif des missiles russes S-400

Le président américain Donald Trump devrait apporter son soutien à une éventuelle vente d’avions de combat furtifs F-35 à la Turquie lors de sa visite à Ankara, selon des sources proches du dossier. Cette décision constituerait un geste majeur envers le président turc Recep Tayyip Erdoğan, alors que les deux pays cherchent à renforcer leurs relations.

Cette annonce interviendrait à l’occasion du sommet de l’OTAN organisé en Turquie, où Donald Trump doit se rendre. Le président américain considère régulièrement Erdoğan comme un allié proche et les relations entre Washington et Ankara se sont améliorées depuis son retour au pouvoir l’année dernière.

Toutefois, plusieurs obstacles juridiques et politiques restent à résoudre avant une éventuelle reprise des livraisons. Le principal point de blocage concerne l’achat par la Turquie, en 2019, du système de défense aérienne russe S-400. Cette acquisition avait provoqué une crise avec les États-Unis, qui avaient imposé des sanctions en 2020 contre une importante entreprise de défense turque et exclu Ankara du programme F-35.

La Turquie participait auparavant au programme de production de ces avions de combat avancés, mais Washington avait estimé que le système russe représentait un risque pour la sécurité des technologies militaires américaines. Le Congrès américain a également adopté une loi interdisant toute vente de F-35 à Ankara tant que les S-400 restent en possession turque.

Selon des sources citées dans le dossier, une solution étudiée ces dernières semaines consisterait à transférer les systèmes russes vers un pays tiers. Aucun accord n’a toutefois encore été conclu, et l’incertitude demeure quant à l’acceptation éventuelle de cette option par la Russie, qui impose des conditions strictes aux utilisateurs de ses équipements militaires.

La Maison-Blanche et le ministère turc des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement commenté ces informations. L’ambassade américaine à Ankara n’a pas non plus réagi dans l’immédiat.

Interrogé récemment sur la possibilité d’offrir des « cadeaux » à la Turquie, Donald Trump avait déclaré qu’il ferait probablement « quelque chose qui les rendra très heureux ». Le vice-président américain J. D. Vance a indiqué qu’un examen était en cours afin de déterminer si Ankara respectait les exigences prévues par la législation américaine pour pouvoir recevoir les F-35.

Cette éventuelle décision représenterait un tournant important dans les relations de défense entre Washington et Ankara, mais son aboutissement dépendra encore de la résolution du conflit autour des S-400 et de l’accord du Congrès américain.