Ce mardi soir, l’Argentine a renversé l’Égypte au terme d’un huitième de finale irrespirable, remporté 3-2 après avoir été menée au score et longtemps bousculée. L’Albiceleste a connu une fin de match folle pour éviter l’élimination, avec trois buts inscrits dans le dernier quart d’heure par Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernandez.

L’Égypte a ouvert le score dès la 15e minute par Yasser Ibrahim, avant de reprendre l’avantage à la 67e grâce à Mostafa Ziko. Entre-temps, Lionel Messi a manqué un penalty, repoussé par Shobeir, et un but égyptien a été annulé après intervention de la vidéo. Une décision lourde dans le scénario du match.

Ibrahim glace l’Argentine dès le quart d’heure de jeu

L’Égypte frappe la première. À la 15e minute, sur un corner joué côté droit, Ashour temporise, fixe deux défenseurs argentins et trouve Attia en retrait. Le centre arrive vers Ibrahim, qui s’élève au second poteau et croise sa tête. Martinez est battu. L’Égypte mène 1-0. L’Argentine réagit vite. À la 19e minute, Tagliafico est lancé dans la surface côté gauche. Il arrive avant Hassan, subit le contact et s’écroule. François Letexier désigne le point de penalty.

Messi rate un penalty, Shobeir maintient l’Égypte devant

À la 21e minute, Lionel Messi prend ses responsabilités. Le capitaine argentin frappe fort, en croisant, mais Shobeir part du bon côté et repousse. Le penalty n’est pas assez placé pour tromper le gardien égyptien. L’Argentine pousse ensuite, mais manque de précision dans la zone de vérité. À la 39e minute, Paredes allonge vers Tagliafico, qui remet en retrait pour Alvarez. L’attaquant croise sa reprise, Shobeir se couche vite et détourne en corner. L’Égypte reste devant à la pause, 1-0.

La VAR annule le but du break égyptien

Au retour des vestiaires, l’Égypte pense frapper un grand coup. À la 58e minute, Ziko marque en contre-attaque. Hassan remonte tout le côté gauche, sert Salah dans l’axe, puis l’action se termine par une ouverture vers Ziko, qui bat Martinez en une touche. Mais la joie égyptienne est coupée. François Letexier est appelé par la vidéo et revient à une faute d’Attia au moment de la récupération du ballon, près du poteau de corner égyptien. Le but est très sévèrement annulé. L’Égypte reste à 1-0 au lieu de mener 2-0. Cette décision pèse lourd. L’Argentine reste en vie dans un match où elle avait déjà bénéficié d’un penalty en première période.

Ziko marque quand même, l’Égypte reprend deux buts d’avance

À la 67e minute, l’Égypte repart en contre après un corner argentin. Salah décale Hassan côté droit. Le latéral réussit un nouveau gros travail dans la surface et centre vers Ziko. L’attaquant gagne son duel, reprend du droit et marque. Cette fois, pas de VAR. L’Égypte mène 2-0. À ce moment-là, l’Argentine est au bord du vide. Mais le match bascule dans les dix dernières minutes.

Romero relance l’Argentine, Messi égalise dans la foulée

À la 79e minute, Messi centre depuis le côté droit. Romero surgit entre deux défenseurs centraux et place une tête qui bat Shobeir, malgré une tentative du gardien. L’Argentine revient à 2-1. Quatre minutes plus tard, Messi remet les deux équipes à égalité. À la 83e minute, le capitaine argentin reprend un ballon mal dégagé dans la surface et marque d’une volée. L’Argentine revient de très loin : 2-2.

Enzo Fernandez arrache la qualification dans le temps additionnel

Dans les arrêts de jeu, l’Argentine dépasse l’Égypte pour la première fois du match. À la 90e+2, Lautaro Martinez est lancé sur l’aile droite. Il centre vers Enzo Fernandez, qui coupe de la tête et croise parfaitement. L’Argentine mène 3-2.

Le score ne bouge plus. L’Égypte sort avec d’immenses regrets, après avoir mené, marqué un but annulé, puis craqué dans les dernières minutes. L’Argentine poursuit sa route, mais sa qualification restera marquée par une décision arbitrale contestable et un scénario extrêmement favorable en fin de match.