Mondial – L’Espagne élimine le Portugal dans les arrêts de jeu. Fin de parcours pour Cristiano Ronaldo

Lundi soir, l’Espagne a éliminé le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde, après un match longtemps verrouillé et débloqué dans les arrêts de jeu. Mikel Merino a inscrit le but de la qualification à la 90e+1, au terme d’une action rapide partie d’un coup franc joué vite. Le Portugal a eu plusieurs occasions, a touché la barre par Nuno Mendes puis a frôlé l’égalisation par Bernardo Silva, mais la Roja a résisté jusqu’au coup de sifflet final. Cristiano Ronaldo quitte la compétition sur une défaite brutale, dans ce qui a été son dernier match en Coupe du monde.

Oyarzabal met le Portugal sous pression d’entrée

Dès la 8e minute, l’Espagne trouve une première faille. Dani Olmo sert Oyarzabal en première intention dans la profondeur. L’attaquant espagnol profite du mauvais alignement portugais, entre dans la surface et croise du gauche à ras de terre. Le ballon passe tout près du but de Diogo Costa.

Ronaldo répond, Simón ferme l’angle

À la 12e minute, le Portugal augmente son pressing dans le camp espagnol. João Félix commet une faute sur Pedro Porro, Bruno Fernandes récupère ensuite le ballon et lance Cristiano Ronaldo côté droit. Le capitaine portugais déborde et frappe du droit au premier poteau. Unai Simón reste solide et repousse.

Diogo Costa sauve deux fois le Portugal

À la 16e minute, l’Espagne repart vers l’avant après une passe en profondeur trop appuyée pour Nuno Mendes. Lamine Yamal repique depuis le côté droit et enroule du gauche. Diogo Costa détourne. Quelques secondes plus tard, le gardien portugais récidive sur une frappe lointaine de Baena. La Roja insiste, mais Costa garde le Portugal en vie.

Olmo laisse filer une grosse situation

À la 30e minute, Pedri adresse un ballon aérien vers Cubarsí, monté aux six mètres. Diogo Costa repousse. Dani Olmo suit l’action, place sa tête dans la surface, mais sa reprise file trop à gauche. L’Espagne manque encore l’ouverture du score.

Ronaldo rôde, mais Simón ne se laisse pas surprendre

À la 37e minute, le Portugal ressort le ballon malgré le pressing espagnol. João Félix s’arrache côté gauche dans la surface et remet de la tête. Cristiano Ronaldo est à l’affût, tente un retourné, mais Unai Simón lit bien la trajectoire et capte sans trembler.

Nuno Mendes secoue la Roja

À la 41e minute, le Portugal passe tout près de frapper. Nuno Mendes joue un corner côté droit en combinaison avec João Félix. Le latéral du PSG se retrouve en position de frappe à l’angle de la surface. Son tir du gauche est dévié par la tête de Pedro Porro, puis heurte la barre espagnole. L’Espagne s’en sort très bien.

Mendes se blesse, le Portugal perd un relais fort

À la 55e minute, Nuno Mendes reste au sol et reçoit des soins. Le Portugais, très actif depuis le début du match, finit par se relever et rejoint péniblement le bord du terrain. Le Portugal perd un appui important sur son côté gauche, alors qu’il avait été l’un des joueurs les plus dangereux de la première période.

Yamal force Costa à une nouvelle parade

À la 73e minute, l’Espagne obtient un coup franc à l’angle droit de la surface portugaise. Baena, Yamal et Oyarzabal se concertent autour du ballon. Lamine Yamal prend finalement sa chance du gauche. Sa frappe enroulée est déviée au-dessus de la barre par Diogo Costa.

Fernandes manque le cadre de peu

À la 76e minute, le Portugal répond par Bruno Fernandes. Le meneur portugais se retrouve côté droit dans la surface de la Roja et reprend de volée du droit. Le ballon termine dans le petit filet d’Unai Simón. Le Portugal pousse, mais l’Espagne conserve son 0-0.

Merino fait exploser l’Espagne

À la 90e+1, le match bascule. À 35 mètres du but portugais, Mikel Merino joue vite le coup franc qu’il vient d’obtenir et se projette immédiatement dans l’axe. Ferran Torres lui adresse ensuite un ballon en profondeur. Merino ajuste Diogo Costa d’un plat du gauche à ras de terre. L’Espagne mène 1-0.

Bernardo Silva rate l’égalisation d’un rien

À la 90e+6, le Portugal donne tout dans les derniers instants. Francisco Conceição centre côté droit. Bernardo Silva s’élève dans la surface espagnole et place sa tête. Le ballon tutoie la barre d’Unai Simón. Le Portugal passe à quelques centimètres du 1-1.

L’Espagne file en quarts, le Portugal tombe

À la 90e+9, le coup de sifflet final valide la qualification espagnole. L’Espagne s’impose 1-0 et rejoint les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur du huitième entre les États-Unis et la Belgique. Le Portugal sort du Mondial sur un but encaissé dans le temps additionnel.

Pour Cristiano Ronaldo, en larmes, la soirée est triste. À 41 ans, l’attaquant portugais a sans doute disputé son dernier match dans la compétition. Il quitte le tournoi sans but dans ce huitième de finale, après une soirée où il a eu des situations, mais où Unai Simón et la défense espagnole ont tenu jusqu’au bout. Comme Neymar hier avec le Brésil, une page se tourne…