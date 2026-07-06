Le réseau électrique national de Cuba s’effondre, plongeant l’île entière dans le noir

Cuba a subi lundi une panne d’électricité généralisée après l’effondrement complet de son réseau électrique national, privant près de 10 millions d’habitants de courant.

L’entreprise publique de distribution d’électricité, l’UNE, a indiqué que les causes de cette défaillance étaient toujours en cours d’investigation. Les autorités n’ont fourni aucune estimation quant au délai nécessaire pour rétablir l’alimentation électrique.

Cette nouvelle panne intervient dans un contexte de crise énergétique persistante. Depuis plusieurs mois, les Cubains font face à des coupures de courant quotidiennes, parfois longues de plusieurs heures, voire de plusieurs jours dans certaines régions.

Le pays souffre d’un réseau électrique vieillissant, d’un manque chronique de carburant pour alimenter ses centrales et d’une grave crise économique qui complique les opérations de maintenance et d’approvisionnement.

Avant même l’effondrement complet du réseau, une grande partie de l’île connaissait déjà d’importantes restrictions d’électricité en raison d’une production insuffisante.

Les autorités ont indiqué que des équipes techniques étaient mobilisées afin d’identifier l’origine de la panne et de remettre progressivement le système en service.