Donald Trump affirme que les États-Unis concluront un accord avec l’Iran ou « termineront le travail »

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis parviendraient soit à un accord avec l’Iran, soit qu’ils « termineraient le travail », réaffirmant sa volonté d’empêcher Téhéran d’obtenir l’arme nucléaire.

S’exprimant alors que les tensions demeurent vives entre Washington et Téhéran, Donald Trump a assuré privilégier une solution diplomatique, tout en affirmant que les États-Unis étaient prêts à recourir à la force si les négociations n’aboutissaient pas.

« Nous allons soit conclure un accord, soit terminer le travail », a déclaré le président américain. Il a ajouté que l’objectif de son administration restait d’empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires, estimant que cette question relevait de la sécurité internationale.

Ces déclarations interviennent au moment où l’Iran organise les funérailles de son ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors des frappes menées plus tôt cette année par les États-Unis et Israël. Les cérémonies ont rassemblé une foule importante, tandis que plusieurs participants ont scandé des slogans hostiles aux États-Unis et appelé à des représailles.

Du côté iranien, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Baqer Zolqadr, a rejeté les propos de Donald Trump, les qualifiant de « délirants ». Il a averti que toute nouvelle menace ou agression entraînerait une réponse de l’Iran.

Les discussions entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien restent au point mort malgré plusieurs tentatives de médiation ces derniers mois.