Mondial - En larmes, Neymar annonce sans surprise sa retraite internationale ​

Neymar a annoncé sa retraite de l’équipe nationale du Brésil après l’élimination de la Seleção face à la Norvège, battue 2-1 en huitième de finale de la Coupe du monde, au MetLife Stadium d’East Rutherford. À 34 ans, l’attaquant a confirmé que cette soirée marquait son dernier match sous le maillot brésilien.

« J’ai essayé. J’ai essayé. Ça a commencé ici, et je termine ici. C’est fini maintenant », a déclaré Neymar après la rencontre. Le lieu donne à cette sortie un poids particulier : c’est dans ce même stade du New Jersey qu’il avait débuté avec le Brésil en 2010.

Le Brésil tombe, Haaland frappe deux fois

Le Brésil a été éliminé par la Norvège au terme d’un match qui a basculé dans les dernières minutes. Erling Haaland a inscrit un doublé tardif, offrant à la Norvège une victoire historique et une place en quart de finale. Neymar a réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel, mais son but n’a pas suffi à sauver la Seleção. Cette défaite marque la première élimination du Brésil avant les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis 1990. Le quintuple champion du monde quitte donc le tournoi bien plus tôt que prévu, après une soirée lourde sportivement et symboliquement.

Un dernier but, puis les larmes

Entré en seconde période, Neymar a terminé son histoire internationale par un but. Son penalty dans le temps additionnel restera le dernier inscrit avec le Brésil. Au coup de sifflet final, il a quitté la pelouse en larmes, après avoir vu s’effondrer une nouvelle tentative de conquérir la Coupe du monde avec son pays. Il ferme ainsi son chapitre en sélection avec 130 apparitions et 80 buts. Il part comme meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale brésilienne.

La fin d’un cycle brésilien

Neymar aura porté le Brésil pendant plus d’une décennie, entre attentes immenses, blessures, retours, records et désillusions mondiales. Son seul titre avec la sélection A restera une pauvre Coupe des confédérations 2013. Avec les Jeux olympiques, il avait aussi remporté l’or à Rio en 2016.

Son départ laisse la Seleção sans son visage le plus identifiable depuis les années 2010. Le Brésil perd son numéro 10, son meilleur buteur historique, et l’un des derniers liens directs avec une génération décevante qui n’a jamais réussi à ramener le pays au sommet mondial.