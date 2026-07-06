Marine Le Pen au 20H de TF1 mardi après le verdict qui peut faire basculer 2027

Marine Le Pen sera l’invitée du journal de 20 heures de TF1 mardi 7 juillet, quelques heures après l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, devenu Rassemblement national. La députée RN répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau après une décision judiciaire qui peut déterminer sa capacité à se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

Une condamnation qui bloque déjà sa candidature

Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée en première instance pour détournement de fonds publics à quatre ans de prison, dont deux ans ferme aménageables, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Cette dernière mesure rend la peine immédiatement applicable, malgré l’appel, et l’empêche à ce stade d’être candidate à la prochaine présidentielle.

Le cœur du dossier : l’argent du Parlement européen

L’affaire porte sur l’utilisation de fonds du Parlement européen destinés à rémunérer des assistants parlementaires d’eurodéputés du Front national. La justice reproche au parti d’avoir financé, avec ces enveloppes européennes, des collaborateurs qui auraient en réalité travaillé pour le parti en France. Marine Le Pen conteste les faits et dénonce depuis le début une décision politique visant, selon elle, à l’écarter de la course à l’Élysée.

La cour d’appel face à plusieurs options

La cour d’appel peut confirmer la condamnation, alléger les peines, modifier l’inéligibilité, l’écarter, ou prononcer une relaxe. L’enjeu central reste la peine d’inéligibilité : si elle est maintenue dans des conditions qui l’empêchent de concourir, Marine Le Pen verrait sa quatrième candidature présidentielle compromise.

Le RN suspendu à la décision

En cas de confirmation de l’inéligibilité, le Rassemblement national devrait acter l’impossibilité pour Marine Le Pen de porter sa candidature en 2027. Dans ce scénario, Jordan Bardella, président du parti, apparaîtrait comme le principal recours politique du RN.

Un rendez-vous télévisé sous pression

Son passage au 20H interviendra donc dans un moment charnière : soit Marine Le Pen pourra relancer sa trajectoire présidentielle, soit elle devra répondre à une décision susceptible de fermer sa route vers 2027. Le verdict de la cour d’appel ne sera pas seulement judiciaire. Il fixera immédiatement le calendrier politique du Rassemblement national.