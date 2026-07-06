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Brésil, Casemiro craque : «Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde.»

6 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
— Brésil, Casemiro craque : «Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde.»
Brésil, Casemiro craque : «Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde.»

Casemiro a livré des mots lourds après la désillusion du Brésil. Visiblement marqué, le milieu de terrain brésilien a reconnu l’ampleur de la déception ressentie par toute une nation « C’est difficile. Je veux seulement être avec ma famille », a-t-il déclaré, dans une prise de parole chargée d’émotion. Le joueur a insisté sur l’engagement du groupe, tout en admettant que l’objectif suprême n’avait pas été atteint. « Nous avons fait de notre mieux, mais nous avons perdu notre rêve », a poursuivi Casemiro.

« Nous avons déçu tous les Brésiliens »

Casemiro n’a pas cherché à minimiser la situation. Il a reconnu que l’échec dépassait le cadre sportif et touchait l’ensemble du pays. « Nous avons déçu tous les Brésiliens », a-t-il affirmé.

Pour le Brésil, la Coupe du monde reste une obsession nationale. Chaque génération est jugée à travers cette compétition. Casemiro le sait. Son constat est terrible : malgré les efforts, cette équipe restera associée à une occasion manquée : « Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde. »

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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