— Brésil, Casemiro craque : «Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde.»

Casemiro a livré des mots lourds après la désillusion du Brésil. Visiblement marqué, le milieu de terrain brésilien a reconnu l’ampleur de la déception ressentie par toute une nation « C’est difficile. Je veux seulement être avec ma famille », a-t-il déclaré, dans une prise de parole chargée d’émotion. Le joueur a insisté sur l’engagement du groupe, tout en admettant que l’objectif suprême n’avait pas été atteint. « Nous avons fait de notre mieux, mais nous avons perdu notre rêve », a poursuivi Casemiro.

« Nous avons déçu tous les Brésiliens »

Casemiro n’a pas cherché à minimiser la situation. Il a reconnu que l’échec dépassait le cadre sportif et touchait l’ensemble du pays. « Nous avons déçu tous les Brésiliens », a-t-il affirmé.

Pour le Brésil, la Coupe du monde reste une obsession nationale. Chaque génération est jugée à travers cette compétition. Casemiro le sait. Son constat est terrible : malgré les efforts, cette équipe restera associée à une occasion manquée : « Nous serons toujours la génération qui n’a pas gagné la Coupe du monde. »