Israël : la Cour suprême somme le gouvernement de répondre sur le sort de 14 médecins palestiniens détenus à Gaza

La Cour suprême israélienne a accordé au gouvernement jusqu’à mardi pour répondre à une requête demandant la libération de 14 médecins palestiniens de Gaza détenus sans inculpation ni procès, selon l’organisation israélienne Médecins pour les droits de l’homme (PHR).

L’association a indiqué que la justice avait ordonné au gouvernement de répondre sur les conditions de détention de ces praticiens, parmi lesquels figure le Dr Husam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan, situé dans le nord de la bande de Gaza.

Selon les avocats du médecin, celui-ci aurait été victime de passages à tabac répétés en détention et souffrirait de graves problèmes de santé mettant sa vie en danger. Son avocat, Nasser Awdeh, affirme que son état se détériore rapidement à la suite des agressions physiques qu’il aurait subies.

La requête avait été déposée le 30 avril. D’après Médecins pour les droits de l’homme, le gouvernement israélien avait obtenu à plusieurs reprises des prolongations pour répondre avant que la Cour suprême ne fixe un ultimatum définitif à mardi.

L’organisation demande également que le tribunal autorise une visite au Dr Abu Safiya par un juge, un cardiologue et une équipe d’avocats afin d’évaluer son état de santé et ses conditions de détention.

Cette affaire intervient alors que les conditions de détention des Palestiniens arrêtés dans le contexte du conflit à Gaza font l’objet d’une attention croissante de la part des organisations de défense des droits humains, qui réclament davantage de transparence et le respect des garanties judiciaires.