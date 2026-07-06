États-Unis : une vague de chaleur fait au moins 25 morts et provoque des alertes météo massives sur une grande partie du pays

Une vague de chaleur persistante aux États-Unis a fait au moins 25 morts en une semaine, tandis que près de 40 millions de personnes restent concernées par des alertes canicule, selon des médias américains citant les autorités locales et les services météorologiques.

D’après NBC News, l’État du New Jersey a recensé 22 décès présumés liés à la chaleur. L’Illinois a signalé un décès et le Mississippi deux autres cas. Les autorités locales poursuivent leurs investigations pour confirmer le lien entre ces décès et les températures extrêmes qui touchent plusieurs régions du pays.

Le Service météorologique national (NWS) a également averti que des orages violents pourraient frapper la côte Est jusqu’à lundi. Ces perturbations pourraient s’accompagner de vents destructeurs, de grêle et de risques d’inondations soudaines localisées dans plusieurs zones densément peuplées.

Des alertes aux inondations concernent actuellement environ 34 millions de personnes, du Delaware au Connecticut, ainsi que la ville de New York. Les prévisionnistes annoncent des précipitations pouvant atteindre 7,6 centimètres dans certaines zones, accentuant les risques de débordements urbains.

En parallèle, les températures restent particulièrement élevées sur une large partie du pays. L’indice de chaleur, qui combine température et humidité, devrait atteindre entre 37 et 40 °C dans plusieurs grandes villes de la côte Est, dont Washington, Baltimore, Philadelphie ou encore Jacksonville.

Les autorités météorologiques préviennent que, si une baisse progressive des températures est attendue dans les prochains jours sur la côte Est, des conditions de chaleur dangereuse devraient persister dans certaines régions. Des alertes ont notamment été émises en Californie et en Arizona, où les températures pourraient atteindre jusqu’à 45,5 °C dans certaines zones.

À New York, les services de santé ont signalé plus de 378 passages aux urgences liés à des maladies provoquées par la chaleur. Les autorités appellent la population à la vigilance face à des conditions météorologiques extrêmes qui continuent de peser sur une large partie du territoire américain.