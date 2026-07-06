Au moins huit morts après une vaste attaque de drones et de missiles russes contre la région de Kiev

Une attaque massive de drones et de missiles lancée par la Russie contre la région de Kiev dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins huit morts et 34 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Les frappes ont provoqué d’importants dégâts dans la capitale et ses environs.

Le chef de l’administration militaire de la ville de Kiev, Tymur Tkachenko, a indiqué que sept personnes avaient été tuées et 24 autres blessées dans la capitale. Les bombardements ont touché plusieurs quartiers résidentiels, causant des destructions et mobilisant d’importants moyens de secours.

Dans la région entourant la capitale, le gouverneur Mykola Kalashnyk a annoncé qu’une personne avait perdu la vie et que dix autres avaient été blessées. « La Russie frappe une fois de plus délibérément des civils et des infrastructures civiles », a-t-il déclaré sur Telegram.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a précisé que dans le quartier de Darnytskyi, des débris sont tombés sur un immeuble résidentiel de 25 étages, piégeant plusieurs habitants dans les niveaux supérieurs. Les secours sont parvenus à évacuer 22 personnes. Une autre frappe a déclenché un incendie aux derniers étages d’une tour résidentielle de 30 étages située dans le même quartier, nécessitant de nouvelles évacuations.

Dans le district de Podilskyi, des débris ont partiellement détruit un immeuble d’habitation de 21 étages. Des incendies ont également endommagé un entrepôt et un bâtiment non résidentiel dans le district d’Obolonskyi, selon les autorités municipales.

En raison du conflit en cours, il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante les informations communiquées par les autorités ukrainiennes. Cette nouvelle attaque intervient alors que les frappes russes contre les villes ukrainiennes se poursuivent malgré les efforts diplomatiques engagés pour mettre fin à la guerre.