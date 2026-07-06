Mondial – L’Angleterre, réduite à 10, élimine le Mexique de «sa» Coupe du monde

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant le Mexique 3-2, au terme d’un match longtemps indécis et terminé sous forte pression mexicaine. Réduite à dix après l’expulsion de Quansah à la 54e minute, l’équipe anglaise a dû défendre son avance pendant plus d’une demi-heure. Le Mexique a poussé jusqu’au bout, mais n’a pas réussi à arracher l’égalisation. Les Three Lions affronteront la Norvège en quarts de finale.

Bellingham retourne le match en deux minutes

Le match a basculé en première période. Jude Bellingham a inscrit deux buts coup sur coup, aux 36e et 38e minutes, donnant l’avantage à l’Angleterre avant la pause. Le Mexique a réagi juste avant la mi-temps grâce à J. Quiñones, buteur à la 42e minute. À la pause, l’Angleterre menait 2-1, mais le match restait ouvert.

Kane donne de l’air, Jiménez relance le Mexique

En seconde période, Harry Kane a transformé un penalty à la 60e minute pour porter le score à 3-1. Ce but a offert une marge importante à l’Angleterre, alors déjà en infériorité numérique depuis l’expulsion de Quansah six minutes plus tôt. Le Mexique est revenu à 3-2 à la 69e minute sur un penalty de R. Jiménez. Ce but a relancé la fin de match.

Pickford repousse le dernier danger

Dans le temps additionnel, le Mexique a obtenu deux corners consécutifs côté droit. À la 90e+13, Jordan Pickford est intervenu en boxant le ballon pour éloigner le danger. Cette action a résumé la fin de match anglaise : beaucoup de souffrance, peu de marge, mais assez de solidité pour conserver le score.

Le Mexique sort avec des regrets

Le Mexique a eu les occasions de revenir, notamment dans une fin de match dominée territorialement. Mais l’équipe mexicaine a manqué de justesse dans la surface anglaise. L’Angleterre, elle, s’en sort après un match tendu, marqué par quatre cartons jaunes et un carton rouge.