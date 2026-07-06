Mondial – Sensation ! Le Brésil éliminé par la Norvège, qui s’offre un quart historique

Le Brésil quitte la Coupe du monde en huitièmes de finale. Battue par la Norvège à New York (1-2), la Seleçao s’arrête avant les quarts pour la première fois depuis 1990. Longtemps tenu en échec, le match a basculé dans les dernières minutes. Erling Haaland a inscrit un doublé en fin de rencontre, aux 79e et 90e minutes, avant que Neymar ne réduise l’écart sur penalty dans le temps additionnel, à la 90e+9.

Nyland lance le match avec un arrêt décisif

Le Brésil a eu une occasion majeure très tôt. À la 12e minute, après intervention vidéo, l’arbitre a désigné le point de penalty en faveur de la Seleçao. Bruno Guimaraes s’est présenté face à Orjan Nyland, mais le gardien norvégien est parti du bon côté et a repoussé la tentative du milieu brésilien. Ce tournant a maintenu la Norvège dans le match. Le premier acte s’est ensuite refermé sans but, malgré une parade d’Alisson à la 45e+3 sur une action norvégienne conclue par Odegaard.

Haaland débloque tout à la 79e

La Norvège a fini par frapper à la 79e minute. Sur une action côté gauche, Schjelderup a éliminé son défenseur avant d’adresser un centre au second poteau. Haaland s’est imposé de la tête à bout portant pour battre Alisson et ouvrir le score. Ce but a placé le Brésil sous pression immédiate. La Seleçao, déjà frustrée par son penalty manqué en première période, a alors dû courir après le score.

Le doublé qui assomme le Brésil

À la 90e minute, Haaland a porté le score à 2-0. Servi par Schjelderup à l’entrée de la surface, l’attaquant norvégien a contrôlé avant d’armer du gauche. Sa frappe croisée, à ras de terre, est passée entre les jambes de Danilo avant de terminer dans le petit filet d’Alisson. La Norvège a alors pris une avance décisive. Le Brésil n’a pas immédiatement cédé, mais le retard était trop lourd.

Neymar réduit l’écart, trop tard

Dans le temps additionnel, Neymar a sauvé l’honneur brésilien sur penalty. À la 90e+9, il a ouvert son pied de l’intérieur du droit et pris Nyland à contre-pied pour ramener le Brésil à 1-2. La réduction du score n’a pas suffi. Quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final a confirmé l’élimination brésilienne et la qualification norvégienne.

La Norvège entre dans son histoire

Avec cette victoire, la Norvège disputera le premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire. Portée par un Nyland décisif et par un Haaland clinique dans les dernières minutes, la sélection scandinave a fait tomber l’un des favoris du tournoi. Le Brésil, quintuple champion du monde, sort par la petite porte. La Norvège, elle, continue sa route, et jouera le vainqueur de Mexique-Angleterre.