Netanyahu dément toute pression de Trump sur les opérations au Liban et pose ses conditions pour reconstruire Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté dimanche les informations selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait cherché à limiter les opérations militaires israéliennes au Liban. Il a également réaffirmé qu’aucune reconstruction de la bande de Gaza ne pourrait avoir lieu tant que l’enclave ne serait pas démilitarisée.

Lors de la réunion hebdomadaire de son gouvernement, Benjamin Netanyahu a assuré que les décisions militaires d’Israël étaient prises de manière indépendante. « J’ai entendu dire dans les médias que le président Trump aurait demandé de ne pas intervenir contre les tunnels terroristes au Liban. C’est une légende, une fausse information. Il ne m’a rien dit à ce sujet et je ne lui ai rien demandé. Nous agissons selon nos propres critères », a-t-il déclaré.

Ces déclarations contredisent un précédent reportage de la chaîne publique israélienne KAN, selon lequel Israël aurait transmis aux autorités américaines des renseignements sur de présumés tunnels du Hezbollah dans le sud du Liban afin d’obtenir leur approbation avant d’éventuelles opérations militaires.

Selon les autorités libanaises, les opérations militaires israéliennes menées depuis le 2 mars 2026 ont fait au moins 4 303 morts et 12 202 blessés, tout en provoquant le déplacement de plus d’un million de personnes. Le 26 juin, Israël et le Liban ont signé, sous médiation américaine, un accord-cadre destiné à mettre fin à l’occupation israélienne du territoire libanais.

Concernant la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il n’y aurait « aucune reconstruction sans démantèlement et démilitarisation » de l’enclave palestinienne. Cette position diffère du calendrier prévu dans le plan présenté par Donald Trump, qui prévoit que la reconstruction et un retrait militaire israélien progressif se déroulent parallèlement au début du désarmement des factions palestiniennes.

Selon des informations relayées par le quotidien Yedioth Ahronoth, les déclarations du Premier ministre interviennent alors que le Conseil pour la paix mis en place par Donald Trump envisagerait de lancer des projets de reconstruction dans les zones contrôlées par l’armée israélienne sans conditionner leur mise en œuvre au désarmement du Hamas.