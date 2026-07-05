Zelensky affirme avoir échangé avec Trump et appelle à une « détermination américaine » pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi avoir eu un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump à l’occasion de la fête nationale américaine du 4 juillet. Selon lui, cet entretien a porté sur la situation sur le terrain en Ukraine, alors que le conflit avec la Russie se poursuit depuis plus de quatre ans.

Dans un message, Volodymyr Zelensky a qualifié cette conversation de « très bonne », soulignant la qualité des discussions avec le président américain. Les deux dirigeants auraient notamment abordé l’évolution des combats et les besoins de soutien de Kiev face à l’offensive russe.

Le chef de l’État ukrainien a également insisté sur la nécessité d’une implication accrue de Washington. Il a appelé à une « détermination américaine » pour contribuer à mettre fin à une guerre qui continue de déstabiliser l’Ukraine et la région.

Cette prise de parole intervient alors que Kiev cherche à maintenir et renforcer le soutien de ses alliés occidentaux, en particulier des États-Unis, considérés comme un acteur clé dans l’aide militaire et diplomatique apportée à l’Ukraine.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie, qui dure depuis plus de quatre ans, reste au cœur des tensions géopolitiques internationales, avec des tentatives diplomatiques régulières mais des avancées limitées vers un accord de paix durable.