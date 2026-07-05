Les exportations de pétrole du Golfe rebondissent fortement grâce à un niveau record des Émirats arabes unis

Les exportations de pétrole brut des pays du Golfe ont enregistré une forte hausse en juin, dépassant les 10 millions de barils par jour, selon des données analysées par Reuters. Cette progression a été largement portée par les Émirats arabes unis, dont les expéditions ont atteint un niveau record.

Les exportations émiraties ont grimpé à environ 3,8 millions de barils par jour, un volume jamais atteint auparavant. Cette performance a contribué de manière décisive à l’augmentation des flux pétroliers dans l’ensemble de la région, alors que le trafic maritime retrouve progressivement son rythme après plusieurs mois de perturbations.

La reprise s’explique notamment par l’intensification du trafic des pétroliers, qui a permis de résorber une partie du retard accumulé dans les exportations à la suite des tensions et du conflit ayant affecté le Golfe ces derniers mois. Les opérations portuaires et logistiques se normalisent progressivement.

Malgré cette nette amélioration, les exportations de pétrole du Golfe demeurent environ 40 % inférieures aux niveaux observés avant le début du conflit. Les infrastructures énergétiques et les routes maritimes continuent de fonctionner dans un contexte de prudence, alors que certaines restrictions et incertitudes persistent.

Cette remontée des exportations intervient dans un contexte de stabilisation progressive de la région, après les accords ayant conduit à un cessez-le-feu. Les marchés suivent de près l’évolution des flux pétroliers du Golfe, qui jouent un rôle central dans l’approvisionnement énergétique mondial et influencent directement les prix du brut.