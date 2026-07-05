Après des mois de détention en Chine, un pasteur d’une église clandestine retrouve la liberté et arrive aux États-Unis

L’ONG chrétienne ChinaAid a salué dimanche la libération de Jin Mingri, principal pasteur de l’Église de Sion, une importante église protestante non officielle en Chine. Détenu depuis octobre dernier dans des centres de détention de la ville de Beihai, dans le sud du pays, il est arrivé samedi à Los Angeles.

Selon ChinaAid, le pasteur, également connu sous son prénom anglais Ezra Jin, est désormais en sécurité aux États-Unis. Dans un communiqué, l’organisation a exprimé sa « profonde gratitude » après sa libération, qu’elle considère comme une avancée importante pour la défense de la liberté religieuse en Chine.

Jin Mingri faisait partie des 18 responsables de cette église clandestine arrêtés en novembre dernier. Les autorités chinoises les avaient accusés d’« utilisation illégale de réseaux d’information », une infraction régulièrement invoquée dans des affaires impliquant des militants, des défenseurs des droits ou des groupes religieux non reconnus par l’État.

Malgré cette libération, la situation de plusieurs membres de l’Église de Sion demeure préoccupante. Grace, la fille du pasteur Jin Mingri, a indiqué à Reuters que huit fidèles de cette communauté religieuse étaient toujours détenus en Chine.

L’Église de Sion est l’une des plus importantes « églises de maison » du pays, ces communautés chrétiennes qui exercent en dehors des structures religieuses officiellement autorisées par Pékin. Les autorités chinoises ont renforcé ces dernières années leur contrôle sur les organisations religieuses indépendantes, invoquant des impératifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’avait pas répondu aux sollicitations de Reuters au moment de la publication de ces informations. La libération de Jin Mingri intervient dans un contexte où les organisations de défense des droits humains continuent de dénoncer les restrictions imposées aux communautés religieuses non reconnues en Chine.