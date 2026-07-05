La baignade dans la Seine reprend à Paris avec trois sites gratuits et surveillés

Paris rouvre trois sites de baignade gratuits et surveillés dans la Seine pour l’été. Une offre inédite qui profite aux Parisiens comme aux touristes.

La capitale française relance la baignade dans la Seine pour la saison estivale. Trois sites gratuits et surveillés accueillent depuis peu les nageurs, qu’ils soient habitants de la capitale ou visiteurs de passage. Cette initiative marque le retour d’une pratique abandonnée depuis plus d’un siècle pour des raisons sanitaires et qui refait surface après les aménagements réalisés pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Trois espaces surveillés ouverts gratuitement

Les trois espaces aménagés permettent de se baigner en toute sécurité sous l’œil attentif de surveillants. L’accès reste entièrement gratuit pour tous les publics. La qualité de l’eau fait l’objet de contrôles réguliers afin de garantir des conditions de baignade conformes aux normes sanitaires. Cette opération s’inscrit dans la volonté municipale de reconquérir le fleuve comme lieu de loisirs et de détente pour les habitants.

Une reconquête du fleuve après un siècle d’interdiction

La réouverture de ces sites de baignade dans la Seine constitue une transformation majeure de l’usage du fleuve parisien. Elle témoigne des efforts d’assainissement menés ces dernières années pour rendre l’eau à nouveau propre à la baignade. Les Parisiens peuvent désormais profiter de cette offre tout au long de la période estivale, redonnant vie à une tradition qui avait disparu du paysage urbain depuis plusieurs générations.