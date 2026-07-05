Après cinq mois d’interruption, l’Iran et le Qatar relancent leurs échanges maritimes

Les échanges maritimes entre l’Iran et le Qatar ont officiellement repris après près de cinq mois de suspension, a annoncé dimanche l’attaché commercial iranien à Doha, cité par les médias d’État iraniens. Cette reprise marque une nouvelle étape dans le rétablissement des liaisons commerciales dans le Golfe après plusieurs mois de conflit.

Selon Abbas Abdolkhani, le trafic maritime a repris entre le port iranien de Dayyer et le port qatari d’Al Ruwais. Cette relance a été rendue possible grâce à une coordination entre l’ambassade d’Iran à Doha et les autorités qataries.

Les deux ports jouent un rôle important dans le commerce régional en raison de leur proximité géographique. Le port de Dayyer avait été touché à plusieurs reprises au cours de la guerre, perturbant les échanges entre les deux pays.

Cette reprise intervient après la signature, le mois dernier, d’un accord intérimaire entre Téhéran et Washington mettant fin à quatre mois de conflit. L’accord prévoit notamment un retour au trafic maritime d’avant-guerre dans le Golfe, même si le transit des navires à l’entrée et à la sortie de cette zone stratégique demeure encore contesté.

Les signes d’une normalisation progressive des échanges commerciaux se multiplient. Fin juin, un responsable de l’Organisation iranienne de promotion du commerce avait indiqué que les marchandises iraniennes étaient de nouveau dédouanées au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, principal hub portuaire de la région.

La reprise des liaisons maritimes entre l’Iran et le Qatar constitue ainsi un nouveau signal du redémarrage progressif du commerce dans le Golfe, malgré un contexte régional qui reste fragile après les récents affrontements.