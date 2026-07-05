Belle-Île-en-Mer : enquête après la mort du maire de Locmaria sur le port du Palais

Le maire de Locmaria, l’une des quatre communes de Belle-Île-en-Mer, est décédé samedi soir à la suite d’un incident survenu sur le port du Palais, dans le Morbihan. Les secours, appelés peu avant 21 heures pour une altercation, ont découvert Dominique Rousselot en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, l’élu, qui venait d’entamer un deuxième mandat, n’a pas pu être sauvé.

Les circonstances précises du drame restent à établir. D’après les premiers éléments de l’enquête, aucune trace de violence apparente n’a été relevée sur le corps de la victime. L’homme avec lequel il aurait eu une altercation est un plaisancier de 55 ans. Connu des services de police pour des antécédents de violences aggravées, il a été interpellé puis placé en garde à vue après avoir initialement refusé de coopérer avec les gendarmes.

Une enquête pour éclaircir les circonstances

Les investigations, confiées à la brigade de recherches de Lorient, doivent désormais déterminer si l’échange entre les deux hommes est directement lié au décès de l’élu. Les enquêteurs poursuivent les auditions et exploitent les premiers constats réalisés sur les lieux afin de reconstituer le déroulement des faits.

La disparition de Dominique Rousselot a provoqué une vive émotion sur l’île. Père de deux enfants, il était également très investi dans la vie associative locale, notamment au sein du club de rugby de Belle-Île. Le conseil municipal de Locmaria a salué l’engagement de son maire, tandis que le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, lui a rendu hommage. En attendant l’organisation d’un nouveau scrutin, la première adjointe, Marie Thuillier, assurera l’intérim à la tête de la commune.