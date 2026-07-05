Un homme arrêté après avoir escaladé la tour Eiffel pour y accrocher un drapeau américain

Un homme a été interpellé samedi après avoir escaladé la tour Eiffel et hissé un drapeau américain entre le deuxième et le troisième étage du monument, à Paris. L’incident a entraîné l’évacuation temporaire du parvis ainsi que des deuxième et troisième étages, le temps de l’intervention des forces de l’ordre.

Repéré vers 15h45, le grimpeur est parvenu jusqu’au troisième étage, où il a été arrêté. Selon une source policière, il n’a fourni aucune explication sur les motivations de son geste. Placé en garde à vue au commissariat du 7ᵉ arrondissement, il est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui.

Le drapeau américain a été retiré par les agents du Groupe d’intervention et de protection (GIP) de la Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris.

Cet incident est survenu le jour où les États-Unis célébraient le 250ᵉ anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance, adoptée le 4 juillet 1776 à Philadelphie. La veille, la tour Eiffel avait été illuminée aux couleurs américaines en hommage à cet anniversaire.