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VIDÉO – Vexé, le gardien paraguayen jette le ballon sur Mbappé, qui ne tombe pas dans le piège de la provocation

5 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
VIDÉO - Vexé, le gardien paraguayen jette le ballon sur Mbappé, qui ne tombe pas dans le piège de la provocation
VIDÉO - Vexé, le gardien paraguayen jette le ballon sur Mbappé, qui ne tombe pas dans le piège de la provocation

La rencontre entre la France et le Paraguay s’est terminée dans une atmosphère tendue. Après le coup de sifflet final, alors que les joueurs quittaient progressivement la pelouse, un échange tendu a eu lieu entre le gardien paraguayen et Kylian Mbappé.

Le gardien tente une poignée de main

Alors que son équipe n’a cessé de provoquer les Bleus durant tout le match, le gardien du Paraguay s’est approché de l’attaquant français pour lui serrer la main. Mbappé, lui, a continué à marcher sans répondre au geste.

Après avoir été ignoré, le gardien paraguayen a réagi en envoyant le ballon en direction de Mbappé. Malgré le ballon reçu, Mbappé n’est pas tombé dans le piège et n’a pas réagi. Il a continué à avancer, sans se retourner vers le gardien et sans entrer dans l’échange. L’attaquant français a évité toute escalade après une rencontre déjà marquée par de nombreuses tensions. Le gardien paraguayen n’a, comme toute son équipe, plus que les yeux pour pleurer !

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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