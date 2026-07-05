Mondial – La France bat 1-0 un horrible Paraguay. Les Bleus joueront le Maroc en quarts de finale

La France a battu le Paraguay 1-0, samedi soir, en huitième de finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont longtemps buté sur une équipe paraguayenne recroquevillée, truqueuse et sans ambition, avant de faire la différence sur un penalty obtenu par Désiré Doué et transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute. Grâce à cette victoire, l’équipe de Didier Deschamps s’est qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera le Maroc.

Un Paraguay fermé à double tour

Le match démarre sur un scénario frustrant : la France a le ballon, le Paraguay refuse le jeu. Les Bleus s’installent dans le camp adverse, mais peinent à trouver des espaces face à un bloc bas, dense, agressif, venu d’abord pour gagner du temps et attendre les la séance de tirs au but.

Dès la 2e minute, Manu Koné tente sa chance de loin. Seul à 25 mètres, le milieu français arme du pied gauche. Son tir puissant frôle le poteau gauche de Gill et donne le ton : la France pousse, mais doit s’en remettre aux frappes lointaines.

Les Bleus insistent

À la 33e minute, Adrien Rabiot profite d’une feinte de Michael Olise pour se saisir du ballon à 25 mètres. Il frappe fort du gauche, mais le ballon s’envole au-dessus du but paraguayen.

À la pause, le score reste bloqué à 0-0. La France domine, le Paraguay subit, mais les Bleus ne cadrent pas. Le match est fermé, rugueux, pauvre en occasions franches.

Au retour des vestiaires, Koné remet Gill au travail. À la 53e minute, celui qui remplace Aurélien Tchouaméni au milieu déclenche une frappe puissante à 25 mètres. Le gardien paraguayen détourne en corner. La France se rapproche, sans encore faire sauter le verrou.

Doué provoque, Mbappé punit

Le tournant arrive à la 67e minute. Désiré Doué est déséquilibré dans la surface par Diego Gomez. L’arbitre désigne le point de penalty. Les protestations paraguayennes ne changent rien : la France tient enfin son occasion.

Kylian Mbappé s’avance. À la 70e minute, l’attaquant du Real Madrid transforme parfaitement son penalty d’un plat du pied droit côté droit. Gill part du mauvais côté. La France mène 1-0. Le Paraguay ne sort pas vraiment de sa coquille après l’ouverture du score. La France gère son avantage, conserve le ballon et empêche son adversaire de revenir dans le match, malgré 10 minutes d’arrêts de jeu,

Le Maroc attend les Bleus

La France affrontera le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Le match se jouera jeudi 9 juillet à 22h, heure française.