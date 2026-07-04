Mondial – La Colombie étouffe le Ghana et arrache le dernier billet pour les huitièmes

La Colombie a battu cette nuit le Ghana 1-0 à Kansas City et complète le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un but de Jhon Arias à la 14e minute a suffi à des Cafeteros solides, supérieurs et jamais vraiment inquiétés. La Colombie affrontera la Suisse, mardi à Vancouver.

Arias frappe, la Colombie contrôle

À la 14e minute, Jhon Arias a ouvert le score après un centre de Luis Suárez, entré très tôt à la place de Jhon Córdoba, touché en début de match. Arias s’est retrouvé libre au second poteau et a conclu avec sang-froid. 1-0. Le score n’a plus bougé. Ce but a rapidement placé la Colombie dans un scénario idéal pour elle, tout en gestion. Les hommes de Néstor Lorenzo ont confisqué les espaces utiles, obligé le Ghana à jouer loin du but et empêché les Black Stars de mettre toute pression. Fait marquant : le Ghana n’a cadré aucun tir. La Colombie a totalement neutralisé son adversaire.

Une soirée lourde, un match fermé

La chaleur de Kansas City a pesé sur la rencontre. Le match s’est joué dans des conditions éprouvantes, autour de 29 à 30 degrés, avec une forte humidité. Les organismes ont vite souffert. Les deux équipes ont perdu un joueur très tôt : Jhon Córdoba côté colombien, Marvin Senaya côté ghanéen.

Une qualification méritée

La Colombie termine ce seizième de finale avec une impression de sérieux. Ce succès confirme aussi la solidité du parcours colombien dans ce Mondial. Après avoir fini en tête de son groupe, devant le Portugal, l’Ouzbékistan et la RD Congo, la sélection de Néstor Lorenzo poursuit son tournoi sans défaite.

La Suisse attend à Vancouver

Avec cette victoire, la Colombie devient la dernière équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle affrontera la Suisse mardi à Vancouver, avec une place en quarts de finale en jeu.