Les champions du monde ont souffert jusqu’au bout, dans la nuit de vendredi à samedi à Miami, avant d’arracher leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Menée par un Lionel Messi encore décisif, l’Argentine a dû passer par la prolongation pour écarter un Cap-Vert héroïque, battu seulement à la 111e minute.

Messi ouvre, le Cap-Vert refuse de céder

L’Argentine pensait avoir lancé sa soirée à la 29e minute. Servi dans le dos de la défense cap-verdienne par Lisandro Martinez, Lionel Messi a signé son 20e but en Coupe du monde. Contrôle de l’extérieur du gauche, enchaînement rapide, frappe puissante : l’action a donné l’avantage à l’Albiceleste et placé les champions du monde sur les rails. Mais le Cap-Vert n’a pas craqué. Sortis invaincus du premier tour après trois matches nuls, les Requins bleus ont conservé leur ligne de conduite : bloc compact, patience, impact, et efficacité dès qu’une ouverture se présentait. À la 59e minute, Ryan Mendes a servi Deroy Duarte dans la surface. La frappe du milieu cap-verdien est passée entre les jambes de Lisandro Martinez et a trompé Emiliano Martinez. Le Cap-Vert revenait à 1-1 et relançait totalement la rencontre.

Vozinha retarde l’échéance

L’Argentine a dominé en occasions, mais elle a longtemps buté sur Vozinha. Le gardien cap-verdien a multiplié les interventions, avec huit arrêts au total. Il a notamment remporté un face-à-face important contre Messi à la 63e minute, puis repoussé un coup franc dangereux dans le temps additionnel de la seconde période. Malgré sa supériorité technique, l’Argentine n’a jamais totalement étouffé son adversaire. Elle a manqué de vitesse dans la circulation, de tranchant dans les trente derniers mètres et d’autorité pour tuer le match avant la prolongation.

Martinez croit libérer l’Argentine

Dans le temps additionnel, l’Albiceleste a cru avoir fait le plus dur. À la 92e minute, sur la suite d’un corner, Lisandro Martinez a trouvé la lucarne et redonné l’avantage à l’Argentine. À 2-1, le match semblait basculer définitivement du côté des champions du monde. Mais le Cap-Vert a encore répondu. À la 103e minute, Sidny Lopes Cabral a égalisé d’une frappe exceptionnelle côté gauche. Emiliano Martinez n’a rien pu faire. À 2-2, les Cap-Verdiens poussaient l’Argentine dans une prolongation inattendue et confirmaient leur résistance jusqu’au bout.

Le but cruel à la 111e minute

La décision est venue d’un nouveau corner argentin. Messi l’a frappé, Cristian Romero a placé sa tête, et Diney Borges a dévié le ballon dans son propre but. À la 111e minute, l’Argentine repassait devant : 3-2. Le Cap-Vert a tenté une dernière réaction. À la 116e minute, Sidny Lopes Cabral a encore obligé Emiliano Martinez à intervenir sur coup franc. Cette fois, le gardien argentin a préservé l’avantage. Au coup de sifflet final, l’Argentine pouvait souffler. Le Cap-Vert quittait la compétition après avoir poussé les champions du monde dans leurs retranchements.

La qualification argentine est acquise, mais elle a été arrachée dans la difficulté. L’Albiceleste a eu les meilleures occasions, a mené deux fois, puis a fini par faire la différence en prolongation. Elle retrouvera l’Égypte en huitièmes de finale, mardi à 18 heures.