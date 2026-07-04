Merz répond à Trump et défend le réarmement historique de l’Allemagne avant le sommet de l’OTAN

Le chancelier allemand Friedrich Merz a défendu vendredi la politique de réarmement de son pays, en réponse aux critiques du président américain Donald Trump, qui a récemment qualifié de « ridicules » les efforts passés de l’Allemagne en matière de dépenses militaires.

À quelques jours du sommet de l’OTAN prévu à Ankara, où les alliés chercheront à afficher leur unité malgré les tensions transatlantiques, Friedrich Merz a assuré que Berlin assumait pleinement ses responsabilités en matière de défense.

« L’Allemagne double son budget de défense en quatre ans. C’est le plus grand effort que nous ayons jamais déployé pour renforcer nos capacités de défense. À cet égard, nous n’avons aucune raison de nous dérober à nos responsabilités », a déclaré le chef du gouvernement allemand devant la presse.

Le chancelier a également souligné que cet engagement s’inscrivait dans le rôle particulier de l’Allemagne en tant que plus grand État membre de l’Union européenne. Il a affirmé que Berlin agissait « en toute modestie », tout en assumant une responsabilité accrue pour la sécurité du continent européen.

Cette déclaration intervient alors que les dépenses militaires occupent une place centrale dans les discussions entre les membres de l’Alliance atlantique. Les dirigeants européens souhaitent démontrer qu’ils augmentent leurs investissements dans la défense afin de répondre aux demandes répétées de Washington et de renforcer leur capacité à dissuader toute menace, notamment de la Russie.

Donald Trump a de nouveau critiqué cette semaine les alliés de l’OTAN sur son réseau Truth Social, estimant qu’il était « ridicule » que les États-Unis continuent de supporter une part aussi importante du coût de la défense de l’Alliance. Ces déclarations renforcent la pression sur les pays européens à la veille d’un sommet considéré comme déterminant pour l’avenir de l’OTAN.