Le Mali serre la vis sur l’or artisanal avec la création d’un nouvel organisme de contrôle

Le gouvernement malien a annoncé la création d’un nouvel organisme public chargé de réglementer le commerce de l’or artisanal, dans le but de mieux contrôler un secteur en pleine expansion et de lutter contre les importantes pertes liées aux exportations non déclarées.

Baptisé Office malien des substances précieuses, ce nouvel établissement aura pour mission de superviser et de centraliser les flux commerciaux de l’or. Les autorités expliquent cette réforme par les écarts constatés entre les volumes d’or officiellement exportés par le Mali et ceux déclarés par les pays importateurs.

L’exploitation artisanale de l’or constitue un pilier majeur de l’économie malienne. Le gouvernement estime qu’elle fait vivre près de deux millions de personnes réparties sur 350 à 400 sites miniers. Toutefois, une part importante de la production échappe aux circuits officiels, privant l’État de recettes considérables.

Selon un rapport publié en 2024 par SWISSAID, les exportations d’or non déclarées du Mali représenteraient entre 30 et 57 tonnes par an, soit une valeur comprise entre 1,98 et 3,77 milliards de dollars. L’organisation estime qu’entre 2012 et 2022, environ 300 tonnes d’or, d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, ont quitté le pays sans être déclarées.

L’or demeure de loin le premier produit d’exportation du Mali. Les mines industrielles produisent environ 60 tonnes d’or par an, tandis que les exportations officielles du pays ont atteint 2,75 billions de francs CFA (environ 4,81 milliards de dollars) en 2025, contre 1,61 billion de francs CFA l’année précédente.

L’Afrique du Sud est la principale destination des exportations officielles d’or malien, avec plus de 60 % des volumes, devant les Émirats arabes unis et l’Australie. Cette nouvelle structure s’inscrit dans une tendance mondiale visant à formaliser l’exploitation minière artisanale, un secteur qui représente plus de 20 % de la production mondiale d’or et fait vivre plus de 10 millions de personnes.